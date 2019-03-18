اتجاه لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعهد وزير المعادن، محمد أبو فاطمة، بوضع معالجات سريعة لحل أزمة الوقود التي يعاني منها قطاع التعدين بشقيه “التقليدي والمنظم “.

وقال خلال إجراء التسليم والتسلم مع الوزير السابق أزهري عبد القادر، اليوم الثلاثاء “نطمئن المعدنين وأصحاب الشركات الذين يعملون في قطاع التعدين بأننا سوف نقوم بمعالجات سريعة لتجاوز هذه الأزمة البسيطة”.

وأشار إلى وجود وعود من وزارة النفط لتوفير كل ما هو مطلوب، موضحاً أن فصل الوزارة جاء بغرض الاسراع في أداء المهام.

وكشف عن اتجاه لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات الامتياز لتعظيم عائدات البلاد من المنتجات المعدنية خاصة الذهب والمعادن الأخرى.