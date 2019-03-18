تظاهرات في الخرطوم.. احتجاجات الشعب تتواصل

ويشارك طلاب ونشطاء ومحتجون آخرون يشعرون بإحباط بسبب المشكلات الاقتصادية في مظاهرات شبه يومية في أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول مطالبين البشير بالتنحي.
وقال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع يوم الاثنين لتفريق مئات الطلاب من جامعة شرق النيل الذين كانوا يتظاهرون في شمال الخرطوم وكذلك مئات المتظاهرين الآخرين في شارع الستين الذي يمر عبر عدة أحياء راقية.
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