برشلونة يوضح حقيقة التعاقد مع "جريزمان"

وقال "غويليرمو" في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن ما يتردد حول اقتراب "جريزمان" من الانتقال لبرشلونة مجرد أخبار تصدر من الصحف ووسائل الإعلام.
وأضاف: "لا يمكننا التحدث عن لاعبين من فرق أخرى، ويجب أن نحترم وضع أتلتيكو مدريد الذي تم القضاء عليه من دوري أبطال أوروبا، وأنا لا أعرف إذا كان هناك أي اتصال أو ما إذا كان سيكون هناك".
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