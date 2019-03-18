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برشلونة يوضح حقيقة التعاقد مع "جريزمان"

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أوضح غويليرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي الإسباني، حقيقة الأنباء التي ترددت حول اقتراب التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "غويليرمو" في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن ما يتردد حول اقتراب "جريزمان" من الانتقال لبرشلونة مجرد أخبار تصدر من الصحف ووسائل الإعلام.

وأضاف: "لا يمكننا التحدث عن لاعبين من فرق أخرى، ويجب أن نحترم وضع أتلتيكو مدريد الذي تم القضاء عليه من ، وأنا لا أعرف إذا كان هناك أي اتصال أو ما إذا كان سيكون هناك".

وعن تحية جماهير ريال بيتيس لـ "" قال: " انه جمهور يعشق فن كرة القدم وعلي الرغم من الألم الذي سببه لهم ميسي لكنهم يستمتعون بأدائه وما يفعله".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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