برشلونة يوضح حقيقة التعاقد مع "جريزمان"

أوضح غويليرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة الإسباني، حقيقة الأنباء التي ترددت حول اقتراب التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "غويليرمو" في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن ما يتردد حول اقتراب "جريزمان" من الانتقال لبرشلونة مجرد أخبار تصدر من الصحف ووسائل الإعلام.

وأضاف: "لا يمكننا التحدث عن لاعبين من فرق أخرى، ويجب أن نحترم وضع أتلتيكو مدريد الذي تم القضاء عليه من دوري أبطال أوروبا، وأنا لا أعرف إذا كان هناك أي اتصال أو ما إذا كان سيكون هناك".