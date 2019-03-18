ريال مدريد يتعاقد مع محمد صلاح في هذه الحالة

تريد إدارة نادي ريال مدريد التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل بمختلف المراكز وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي القادمة وذلك بعد الموسم الكارثي الذي قضاه الأبيض عقب رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي إلا أن إدارة نادي ليفربول قد تمسكت ببقائه ومنعته من الرحيل.
وتشير تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة ريال مدريد قريبة من الظفر بخدمات الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي خلال الصيف القادم.
وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد وضع عدد من الأسماء البارزة على طاولته في حالة عدم التعاقد مع هازارد وجاء محمد صلاح ضمن قائمة الأسماء.
ويتجه بيريز إلى التعاقد مع النجم محمد صلاح بمبلغ 150 مليون يورو حيث يمتلك المصري عقداً مع ليفربول يمتد حتى عام 2023.
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