اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ريال مدريد يتعاقد مع محمد صلاح في هذه الحالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تريد إدارة نادي التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل بمختلف المراكز وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي القادمة وذلك بعد الموسم الكارثي الذي قضاه الأبيض عقب رحيل نجمه البرتغالي .

وارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي إلا أن إدارة نادي قد تمسكت ببقائه ومنعته من الرحيل.

وتشير تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة ريال مدريد قريبة من الظفر بخدمات الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب خلال الصيف القادم.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد وضع عدد من الأسماء البارزة على طاولته في حالة عدم التعاقد مع هازارد وجاء محمد صلاح ضمن قائمة الأسماء.

ويتجه بيريز إلى التعاقد مع النجم محمد صلاح بمبلغ 150 مليون يورو حيث يمتلك المصري عقداً مع ليفربول يمتد حتى عام 2023.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتعاقد مع محمد صلاح في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى