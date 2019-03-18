"والي غرب كردفان" يطالب بحصر أموال الولاية بديوان الحسابات

طالب والي غرب كردفان، الفريق أمن دخر الزمان عمر، بمراجعة المشروعات الصفرية بولايته ووجه بمقاضاة الذين استخرجوا شهادات إنجاز لهذه المشروعات ووجه بحصر أموال الولاية بديوان الحسابات لضمان اكتمال الدورة المحاسبية للمشاريع التي يتم تمويلها عبر وزارة المالية. وأكد عمر لدى زيارته وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، أهمية التخطيط التنموي. وأوضح أنه يمثل حجر الزاوية في وضوح رؤية المشروعات الخدمية والتنموية بالولاية، وحث على مراجعة الهياكل والاهتمام بالإحصاء والتدريب وحوسبة الوزارة تماشياً مع ثورة المعلومات. ووجه عمر بضرورة المتابعة والمحاسبة على التجاوزات لتجويد الأداء، واتباع معايير العمل المقنن وأكد ضرورة مراجعة ديون الولاية قبل الدفعيات.

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