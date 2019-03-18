المريخ يدعو آلـ شيخ لحضور مباراة النجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه مجلس إدارة نادي المريخ، الدعوة إلى تركي آلـ شيخ، رئس الاتحاد العربي لكرة القدم، لزيارة السودان وحضور مباراة الفريق أمام النجم الساحلي يوم 29 مارس الحالي في إياب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية، وقدم المريخ في خطابه الشكر إلى الاتحاد العربي لكرة القدم وأدواره الكبيرة التي يلعبها من أجل تطوير الكرة بالمنطقة.

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