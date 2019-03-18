الاتحاد العربي يعتمد شلش والصيني وامبدة وماماني في الكشف المريخي

الخليج 365 : تسلم الاتحاد العربي لكرة القدم الاضافات الجديدة لنادي المريخ واعتمد كل من الصادق شلش ومحمود امبدة وعماد الصيني وماماني في كشف المريخ ويجدر ذكره ان المريخ كان قد اعتمد من قبل اللاعبين السماني وسومانا وشارك مجيد فيما لم يشارك السماني بسبب تأخر بطاقته التي لم تصل الاتحاد العام لكرة القدم السوداني.

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