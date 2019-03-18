السماني الصاوي يفجّر ازمة داخل مواقع التواصل الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اشعل اللاعب السماني الصاوي مواقع التواصل الاجتماعي غضبا بسبب عدم مرافقته لبعثة المريخ وكانت اعداد كبيرة من جماهير المريخ قد رفضت تغيب اللاعب عن رحلة الفريق الى اديس استعدادا لمواجهة النجم ووصفت اسلوب اللاعب بغير المقبول وان المريخ وصل الى هذه المرحلة بدون اللاعب السماني الصاوي وانه لا كبير على المريخ مهما كان وزن اللاعب .

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