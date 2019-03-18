وزير النفط يدعو للتنسيق مع المالية والبنك المركزي

أكد وزير النفط والغاز م. اسحق آدم بشير جماع، يوم الإثنين، على ضرورة التنسيق الجيد مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي خلال الفترة المقبلة لحل ديون الشركاء وزيادة الإنتاج النفطي، والتي تنعكس بدورها على زيادة المنتجات النفطية.

ودعا الوزير إلى ابتكار الحلول وتسارع الخطى والانطلاق بقوة نحو المستقبل للنهوض بقطاع النفط والغاز، من خلال العمل بروح الفريق الواحد لتكامل الجهود.

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والتقى وزير النفط بمكتبه، مديري الإدارات العامة والمتخصصة بالوزارة، ورؤساء ونواب رؤساء الشركات العاملة في مجال البترول. وناقش اللقاء أدوار الإدارات المختلفة بالوزارة وأنشطة شركات النفط بمختلف تخصصاتها.

وقال إن مهمة الوزارة تتركز على زيادة الإنتاج النفطي وتوفير المنتجات النفطية وتطوير قطاع النفط بالسودان، مؤكداً على متابعته للإنجازات الكبيرة التي نفذتها وزارة النفط والغاز والجهود التي بذلت من أجل انسياب المنتجات النفطية خلال الفترة السابقة.

وأشار الوزير بحسب الشروق – إلى أنهم سيسعون بكل جدية لحل التحديات التي تواجه قطاع النفط، وتناول أهمية مواصلة التدريب لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في الصناعة النفطية وتبادل الخبرات مع العالم، وتجاوز العقبات التي تحد من تحقيق أهدافنا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)