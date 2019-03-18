“الثروة الحيوانية” تلتزم بالإصلاح الحقيقي للقطاع

أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية م. إبراهيم يوسف بنج، التزامه بقيادة إصلاح حقيقي لقطاع الثروة الحيوانية بالتركيز على المحافظة على صحة الحيوان وتطوير وتنمية الإنتاج من خلال توطين التقانات الحديثة وتحسين الإنتاج الوراثي للحيوان لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

واجتمع الوزير، يوم الإثنين، خلال اجتماعه الأول بمديري الإدارات والهيئات العامة بالوزارة بعد تسلمه المهام، واطلع على الخطط الاستراتيجية والنظم واللوائح والجوانب التشريعية والهيكل الإداري والموارد البشرية والمادية لوزارته.

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وأكد بنج بحسب الشروق – على أهمية قطاع الثروة في دعم الاقتصاد القومي ومساهمته بصورة أساسية في معاش الناس.

وقال إن هذه المرحلة حاسمه تحتاج لبذل مزيد من الجهود لتطوير القطاع، مشيراً إلى أن القطاع يعتبر الركيزة الأساسية والداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني.

وأوضح بنج أن تطوير العمل يأتي من خلال بناء القدرات وتأهيل البنى التحتية لتنمية القطاع، مؤكداً أنه سيقف ميدانياً على كل الإدارات التابعة لوزارته كأولويه عاجلة للاطلاع على التحديات وسبل تذليلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)