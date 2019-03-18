نيابة الطوارئ: لا إعتداءات أو إصابات وسط الموقوفين في الإحتجاجات

أكدت النيابة العامة للطوارئ عدم حدوث أي إعتداءات أو إصابات وسط المُحتجين الموقوفين منذ إنشاء النيابات والمحاكم الخاصة بالطوارئ.



وكشفت النيابة عن وجود تنسيق محكم مع الأجهزة ذات الصِلة لمحاربة الظواهر السالبة وفق الإجراءات القانونية مع كفالة الحقوق الكاملة والدستورية للمتهمين.

وقال مصدر بنيابة الطوارئ بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب للسلطات؛، إن النيابة تقوم بالمرور على الحراسات يومياً والتفتيش بصورة دقيقة للتأكد من عدم تعرض المعتقلين للإيذاء بدنياً أو نفسياً.



وأشار المصدر الى أن أي متظاهر يحتاج لرعاية صحية يُحال فوراً للعلاج، مؤكداً أن أي شكوى تقدم من المعتقلين يتم التحقيق فيها، مضيفاً أن النيابة تكفل كافة الحقوق الدستورية لهم.، لافتًا إلى أن النيابة أمرت بإطلاق السراح الفوري لأي شخص لا تثبت ضدهُ بينة مبدئية.