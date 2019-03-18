وزير الكهرباء: المرحلة المقبلة ستشهد حل الإختناقات في الشبكة

قال وزير الري والكهرباء، الدكتور عثمان التوم حمد، إن تنفيذ الخطة الوطنية للوزارة خلال الفترة المقبلة تحتاج الى مجهودات كبيرة من العاملين للنهوض بقطاع الري والكهرباء.
وأكد "التوم" أن الوزارة ستعمل على تكثيف الجهود لحل ومعالجة الاختناقات في الشبكة القومية للكهرباء في الولايات، والعمل على تقليل الفقد الكهربائي، بالاضافة إلى تحديث بيانات الري للمشاريع القومية والإيفاء بمتطلبات الموسم الصيفي.
مشيرًا إلى أن الرئيس عمر البشير وجّه وزراء القطاع الإقتصادي بمضاعفة الجهد وزيادة الإنتاج بإبتكار حلول جديدة لمعالجة القضايا الإقتصادية الوطنية.
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