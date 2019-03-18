وزارة الصحة تعلن زيادة دعم نفقات التدريب

كشف وزير الصحة، الدكتور الصادق محجوب، عن وجود 9500 نائب إختصاصي يتدربون بالمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية من بينهم 1600 نائبا إختصاصيا مبعوثين من قبل الوزارة منهم 500 نائبا فى وظائف غير ممولة.



وأكد "محجوب" على تضمين كل النواب المتدربين على نفقة الدولة وعددهم 1600 فى كشف استبقاء الكوادر الطبية بعد إستيفاء الحصر والتصنيف، متوقعًا بدء الصرف فى أبريل القادم في حين يبلغ عدد النواب على النفقة الخاصة 4300 نائبا.

وأعلن الوزير خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع المجلس القومي للتخصصات الطبية عن وجود زيادة فى دعم القابلات وعددهن 3165 قابلة من 250جنيه إلى 500 جنيه شهرياً. مشيرًا إلى زيادة دعم استبقاء الاختصاصيين العاملين بالولايات من 60% إلى 100% مبينآ بأنه تم تأجيل دخول النواب على النفقة الخاصة فى كشف الاستبقاء؛ عازياً ذلك لعدم كفاية المبالغ المخصصة لاستيعاب جميع النواب.