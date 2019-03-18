البرادعي يكشف عن حلم يتمنى تحقيقه في العالم العربي !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تمنى نائب رئيس مصر السابق محمد البرادعي، أن يكون في العالم العربي حكم رشيد قائم على التعددية والحرية والكرامة الإنسانية. وكتب على “تويتر”: “أحلم أن يكون في العالم العربي، جامعات ومراكز أبحاث يشار إليها بالبنان… سياسات موحدة ومنظومة أمن حقيقية”.

وتابع: “تقدم صناعي وتكنولوجي، إضافة إيجابية لركب الحضارة، حلم يمكن تحقيقه إذا… (ضع الكلمات المناسبة)”.

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