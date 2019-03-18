وزارة المعادن تتعهد بحل مشكلة الوقود لقطاع التعدين

قال وزير المعادن؛ د. محمد ابو فاطمة؛ أن الوزارة ستشرع فوراً في وضع حلول عاجلة لازمة الوقود التي تواجه قطاع التعدين التقليدي والحديث في ولايات البلاد.

وكشف أبو فاطمة اليوم الثلاثاء؛عن تنسيق مع وزارة النفط لتوفير الكميات المطلوبة من الوقود للقطاع.

وقال الوزير " نطمئن المعدنين وأصحاب الشركات الذين يعملون في قطاع التعدين بان الوزارة ستقوم بمعالجات سريعة لتجاوز هذه الأزمة البسيطة".

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وشدد ابو فاطمة على ضرورة المحافظة على ارواح المعدنين في القطاع التقليدي الذين يتعرضون الى حوادث انهيارات الأبار؛ من خلال العمل الإرشادي والتوعوي للعاملين في القطاع.

وقال أن مهام الوزارة في حكومة المهام الجديدة الاهتمام بزيادة الانتاج والانتاجية وتوفير المعينات لتوطين صناعة التعدين؛ واحلال الواردات خاصة في المعادن الصناعية المتوفرة بكميات كبيرة.

وكشف عن اتجاه لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات الامتياز لتعظيم عائدات البلاد من المنتجات المعدنية خاصة الذهب والمعادن الأخرى.