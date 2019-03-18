قرار جمهوري بتعيين محمد صالح اميناً عاماً لرئاسة الجمهورية

اصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ اليوم الاثنين قراراً جمهورياً اليوم بتعيين الاستاذ محمد صالح محمد عثمان مدني اميناً عاماً لرئاسة الجمهورية.

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