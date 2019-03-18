قرار جمهوري بتعيين "جاد الله" مديرا لوكالة السودان للأنباء

اصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ قراراً جمهورياً اليوم الاثنين بتعيين؛ عبد الله جاد الله احمد نمر مديراً عاماً لوكالة السودان للأنباء. وشغل جاد الله مديرا للإعلام بالقصر الجمهوري؛ وقبلها عمل مساعد المدير العام للتحرير بالوكالة.

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