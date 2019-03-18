رئيس الوزراء يوجه بتوفير السلع الأساسية للمواطنين

وجه رئيس الوزراء؛ محمد طاهر ايلا؛ وزارة المالية وبنك السودان المركزي، بمواصلة الجهود لضمان انسياب واستدامة الاحتياجات الأساسية للمواطن. Advertisements وترأس "ايلا" اليوم الاثنين بمجلس الوزراء بالخرطوم، اجتماع خاص بمتابعة توفير السلع الأساسية؛ حضره وزير الدولة بوزارة المالية مصطفي حولى؛ ومحافظ بنك السودان المركزي يحي حسين جنقول وعدد من الجهات المعنية. وأطمأن الاجتماع على حجم المخزون المتوفر من سلع الدقيق والوقود والدواء.

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