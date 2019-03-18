أيمن نور: الإمارات والسعودية ستدفعان ثمن دعم السيسي ونظامه غاليا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المعارض المصري المعروف الدكتور أيمن نور، عن مفاجأة جديدة تحضر لها المعارضة بالخارج ستصدم النظام المصري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية والإمارات ستدفعان ثمن دعم النظام الانقلابي في مصر غاليا.

وقال “نور” إن نظامي السعودية والإمارات ارتكبا جريمة بحق الشعب المصري بدعمهما نظاماً دموياً قاتلاً مثل نظام السيسي”.

وتابع:”نحن نستعد لاطلاق قناة فضائية تحمل اسم (لا)، وسنعمل من خلالها على فضح النظام (المصري) عالمياً؛ وتوعية الشعب ليواجه هذا الاستبداد.”

ولفت المعارض المصري في تصريحاته لـ”الخليج أونلاين” أن السعودية والإمارات ستدفعان الثمن باهظا، مضيفا:”وأنا أتحدث هنا عن النظام وليس عن الشعوب، لأنها مغلوبة على أمرها، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه النظامان على جرمهما”، على حد تعبيره.

وفي تعليق حول التعديلات الدستورية “التي يجهز لها النظام لتأبيد وجود السيسي”، أكد المعارض والسياسي أن “موقفنا منها هو الرفض بشدة وبكل قوة، وقد أعلنا ذلك ونتواصل مع المجتمع الدولي في كل العالم لإيصال صوت الشعب المصري الرافض”.

ونوّه نور بأن “حملة لست وحدك التي تفاعل مع الشعب المصري، وأرعبت النظام، تؤكد أن الشعب المصري حي ومتأهب للعودة إلى الموجة الثانية من ثورة الربيع العربي”.