أوغندا تطلق سراح 14 مصريا كانوا محتجزين عندها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت القاهرة، الاثنين، إنه تم إطلاق سراح 14 مصريا محتجزا في أوغندا.

ووفق بيان لوزارة الهجرة المصرية، اليوم “تم ترحيل 14 مصريا، كانوا محتجزين في أوغندا إلى القاهرة، صباح اليوم”.

وأوضحت الوزارة التي أعلنت عن توقيف هؤلاء المصريين الثلاثاء الماضي، أن “اتصالات ومجهودات أثمرت عن استجابة السلطات الأوغندية لـ(لإطلاق السراح)؛ ووصول المصريين المحتجزين اليوم، تقديرًا للعلاقات بين الدولتين”.

وتعود تفاصيل القضية إلى القبض على 14 مصريًا قبل أيام في أوغندا؛ لحملهم إقامات مزورة وتورطهم في تجارة بضائع تجارية في الشارع بدون تصريح، وفق البيان.

وتسمح القوانين المعمول بها في أوغندا بالرقابة والتفتيش المستمرين، ومراجعة الإقامات لأي فرد موجود على أراضيها والتحقق من شخصيته.

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