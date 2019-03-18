لدى افتتاحه مدينة الخرطوم الاجتماعية.. البشير: أبناء السودان يستحقون الرعاية والتأهيل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، يوم الإثنين، عن دعم العمل بمدينة الخرطوم الاجتماعية لتكملة كل منشآتها بمئة مليون جنيه، موجهاً ولاة الولايات بزيارة المدينة والتعرف على الإمكانات ومايمكن تقديمه وتنفيذ المشروع في الولايات كافة.
وخاطب البشير حفل افتتاح المدينة بحضور والي الخرطوم، وعدد من الوزراء، متعهداً بالاستمرار في العمل بالمدينة حتى تكتمل لتكون خدمة لكل الفئات والشرائح المجتمعية بالبلاد.
وأبدى الرئيس إعجابه بتميز المدينة ومستوى الخدمات المقدمة لبعض شرائح المجتمع وهي محل اهتمام الدولة.
وأكد أن تلك الشرائح ستكون محل اهتمامهم ورعايتهم لتمكينها ودمجها في المجتمع لأجل أن تعيش حياة كريمة وأن يكونوا مواطنين صالحين لأنفسهم ولأسرهم والمجتمع.
وتابع البشير قائلاً “أبناء السودان يستحقون الرعاية والتأهيل والاستفادة من قدراتهم وتحويلهم إلى مواطنين صالحين قادرين أن يكونوا أعضاء في المجتمع”.
وشدد البشير على أهمية أن يجد هذا العمل الرعاية والعناية من كل المسؤولين بالدولة وليس ولاية الخرطوم وحدها بل كل الولايات.
شبكة الشروق
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