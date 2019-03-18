وزير الإعلام: حرية الصحافة ستزيد ولن تنقص

أكد وزير الإعلام وتقانة الاتصالات حسن إسماعيل، أهمية أن تتاح الحرية للصحافة والعمل الإعلامي بالبلاد، وشدد على أن حرية الصحافة إن لم تزد لن تنقص، وأضاف “الصحافيون لن نضيق بهم وهم أهل شورى حقيقية”.

وأعلن إسماعيل يوم الأحد، أنه سيلتقي الرئيس البشير الأسبوع المقبل للتفاكر حول اعتقال الصحافيين وجملة من قضايا العمل الصحفي، وأبان أن الصحافيين لديهم قانون يحاكمون به.

وقال إننا يجب أن نتفق مع كل الأخوة في المؤسسات الرسمية والتنفيذية في الدولة أن حرية الصحافة إن لم تُزاد يجب أن لا تنتقص، لأن الصحافة تتصدى لأدوار مهمة في المجتمع.

وأضاف إسماعيل قائلاً “ستكون لي “شكلة” كبيرة مع الحكومة حول حرية الصحافة”. وقال إننا نفتخر بالصحافيين ولن نضيق عليهم لأنهم أهل شورى. والصحافة أحياناً أهم من الجهاز التنفيذي للحكومة وسنستعين بهم.

وأشار خلال حديثه في برنامج “مجريات الأحداث” الذي بثته قناة “الشروق”، إلى أن الصحافة في السودان تتمتع بحرية كبيرة مقارنة مع العديد من الدول من خلال مواد الرأي الكثيرة والمواد الصحفية الأخرى التي تنشر، وأضاف “أننا نعمل على أن لا يتلقى المواطن أخبار بلاده من قنوات خارجية”.

وشدد الوزير بحسب الشروق – على أهمية الصحافة في توجيه الرأي العام، وتابع بقوله أنا قادم من الصحافة والصحافة في السودان أرسخ من الأحزاب السياسية واللوم الذي يقع عليها من الأحزاب لأن الأحزاب عبثت بالصحافة.

وأعلن إسماعيل أن الحكومة ظلت تتواصل مع كل المعارضين لقناعتها بأهمية الحوار في الوصول لحلول لكل مشكلات البلاد.

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وأكد أن التواصل مع زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي لم ينقطع حتى إبان دعم المهدي للاحتجاجات، بجانب أن هناك اتصالات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، ود. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بدارفور.

وأشار إلى أن الذين اعتقلوا إبان التظاهرات قابلوا مسؤولين كبار في الدولة وتمت بينهم تفاهمات جيدة تحتاج إلى إرادة حتى تنزل إلى أرض الواقع.

واعتبر وزير الإعلام أن شعار “تسقط بس” سقف غير موضوعي وهو شعار إعلامي سياسي ترويجي، وما تطرحه المعارضة ليس موضوعياً.

وأضاف أن الحوار مع المعارضة مطلوب، وطالما أن رؤيتها موضوعية فهي ليست مرفوضة.

ورأى إسماعيل أن المعارضة الآن في وضع إعلامي أفضل ولذلك من الأفضل أن تأتي للتفاوض والحوار، لأن الحملة الإعلامية قد تنحسر وبالمقابل تنحسر الاستجابة الشعبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)