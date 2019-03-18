الهلال يتفادى مواجهة الصفاقسي والزمالك والنجم الساحلي في ربع النهائي

التاريخ: 18-مارس-2019
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يترقب فريق الهلال سحب قرعة ربع نهائي البطولة الكونفدرالية يوم بعد غدٍ الأربعاء سحب قرعة ربع نهائي البطولة المقامة بالقاهرة، ويُستبعد أن يقع الهلال في مواجهة فرق الصفاقسي والنجم الساحلي التونسيين والزمالك المصري لأن القرعة سيتم إجراءها عبر نظام التصنيف، وبالتالي فإن الهلال سيكون في التصنيف الأول إلى جانب النجم الساحلي والصفاقسي والزمالك، ولكن الهلال ربما اصطدم بأحد الفرق العربية المتأهلة لربع النهائي، مثل حسنية أكادير المغربي أو مواطنه نهضة بركان.
وتأهلت لربع النهائي ثمانية فرق حسب صحيفة الصدى، وهي نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من المجموعة الأولى والصفاقسي والنجم الساحلي من المجموعة الثانية والهلال وناكانا من المجموعة الثالثة والزمالك وقورماهيا من المجموعة الرابعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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