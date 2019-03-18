إدريسا.. من يضحك أخيراً يضحك كثيراً..!

بعد خسارة الهلال من نكانا الزامبي في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية، كان الكنغولي إدريسا أمبومبو مهاجم الأول، في موقف لا يحسد عليه، فقد وجد نفسه محاصراً بلاعبي نكانا الذين أصروا على الاحتفال أمام إدريسا على طريقته، مداعبين إياه على نجاحهم في هزيمته وفريقه. ولم يكن أمام أمبومبو سوى تقبل مداعبات لاعبي نكانا، على اعتبار أنهم أصدقاؤه وكان يلعب برفقتهم في ذات الفريق قبل الانتقال للهلال.

لكن ومنذ تلك اللحظة أضمر الكنغولي في نفسه حسب صحيفة قوون، ضرورة الثأر من زملائه السابقين، في لقاء الجولة الأخيرة، عملاً بمبدأ “من يضحك أخيراً يضحك كثيراً”. وبالفعل، هبت الرياح مثلما يشتهي إدريسا، إذ نجح اللاعب في قيادة فريقه الحالي، للفوز على فريقه السابق، بنتيجة مضاعفة عن نتيجة الجولة الثانية، ففي “نكانا ستاديوم” خسر الهلال بهدف مقابل اثنين، وفاز أمس بأربعة أهداف مقابل هدف ولم يكتف أمبومبو بصناعته لهدفين لشرف الدين شيبوب ووليد الشعلة، بل أصر على أن تكون له بصمته الخاصة، والتي جاءت على أجمل ما يكون، بإحرازه هدفاً عالمياً على طريقة “دبل كيك”.

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بإسهامه في ثلاثة أهداف بين أحراز وصناعة، وظهوره الجيد في المباراة التي توج نجماً لها، طاب للكنغولي أن يقتص لكرامته من بادرة أصدقائه السابقين، خاصة وأن فريقه الحالي تأهل متصدراً للمجموعة.

وبعيداً عن مباراة الأمس، فإن إدريسا أيضاً احتفظ بمزية “من يضحك أخيراً” في وجه فريقه الأسبق زيسكو الزامبي، الذي تآمر لاعبوه للتسبب في طرد الكنغولي في مباراة الجولة الثالثة، وفي نهاية الأمر ودعوا المسابقة منذ الجولة الخامسة، في حين تصدر زملاء إدريسا الحاليين مجموعتهم، وتأهلوا لدور الثمانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)