وكيل تيتيه يدعم الشعلة قبل مباراة الأمس

حرص وكيل اللاعبين الغاني جون الذي سبق له أن أتى بمواطنه ابيدينغو تيتيه للهلال على دعم ومساندة نجم هجوم المقدمة الزرقاء الوطني وليد الشعلة صاحب الهدف الثاني والثالث في مباراة الأمس، أمام نكانا الزامبي من خلال موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) واستغل حائطه الخاص بالواتس واضعاً عليه صورته مع هداف الهلال، وكتب عليه “حظ جيد وليد في مباراة اليوم”، وسبق لوكيل تيتيه حسب صحيفة قوون، أن تغزل في الشعلة واستفسر عن عقده مع الفريق الأزرق وإمكانية عرضه لعدد من الأندية، قبل أن يتواصل مع اللاعب ويلتقي به بغانا، بالفندق الخاص للفرقة الزرقاء، عقب مباراتهم أمام الأشانتي كوتوكو الغاني، التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، تقدم للهلال وليد بخيت الشعلة قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق البوركيني يعقوبا بهدف مشكوك في صحته بداعي التسلل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)