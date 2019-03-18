حصد مقطع فيديو تم بثه على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي السودانية مئات الإعجابات خلال فترة زمنية وجيزة. فقد أظهر المقطع طفل سوداني صغير يعزف على آلة (الكونغا) بطريقة مميزة تدل على مقدراته الكبرة في العزف على الآلة وتبشر بميلاد عازف ماهر. ووفقاً لموقع النيلين فقد أكد بعض المعلقين أن الطفل هو ابن الفنانة المعروفة مودة الحنينة حسبما جاء في تعليقاتهم. Advertisements كما أكدوا أن المقطع تم تصويره خلال حفل زواج حضره جمع غفير من الناس, وقد تفاعل الجمهور مع الطفل الذي وصف بالفنان الصغير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طفل سوداني صغير ينضم لفرقة والدته المطربة المعروفة ويعزف لها بطريقة احترافية في حفل كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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