الكوكي: مجهودات اللاعبين منحت الهلال صدارة المجموعة وبطاقة العبور

كشف التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الهلال عن أسرار الانتصار العريض الذي تحقق مساء أمس، على حساب نكانا الزامبي وقال: الفوز والتأهل جاء نتيجة لمجهودات كبيرة من قبل اللاعبين طوال الفترة الماضية، وأضاف: وجدنا تعاوناً كبيراً من اللاعبين وجدية في التدريبات سهلت من مهمة الإطار الفني في تطبيق استراتيجيته الفنية التي أسهمت بشكل كبير في الوصول للهدف المنشود.

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وأشار الكوكي إلى أن معرفته الجيدة بعقلية اللاعب السوداني لعبت دوراً كبيراً في المحافظة على سجل الفريق خالٍ من الخسائر منذ عودتي لقيادة الهلال فنياً وقال: الآن أنجزنا مرحلة المجموعات بنجاح كبير وبعد الفوز في جميع المباريات داخل الجوهرة الزرقاء والعودة بنقاط غالية من زامبيا وغانا، وأضاف: في المرحلة القادمة سنتعامل مع كل مباراة على حدة في إطار الشكل العام للمنافسة الأفريقية التي وصلت الدور ربع النهائي والذي يعتمد على الخروج بنظام المهزوم في مجموع المباراتين.

واختتم نبيل الكوكي حديثه حسب صحيفة قوون، مشيداً بجماهير الهلال التي رسمت لوحة زاهية على مدرجات الجوهرة الزرقاء وقدمت الدعم المعنوي اللاعبين حتى تحقق الهدف المنشود، مؤكداً أن الفوز أقل هدية يمكن أن تقدمها لجماهير الفريق الوفية مع الوعد بمضاعفة المجهودات والعمل الجاد من أجل الذهاب بعيداً في البطولة الكونفدرالية كما هنأ الكوكي فريق نكانا الزامبي بالترشح للمرحلة المقبلة من المنافسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)