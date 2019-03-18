الكاردينال يشيد بالأبطال ويهنئ الأنصار ويعلن الحافز بالدولار

استقبل رئيس نادي الهلال السيد أشرف سيد أحمد الكاردينال بمنزله بقاردن سيتي مساء أمس، مسيرة هلالية ضمت أعداد كبيرة من جماهير وأقطاب الهلال حيث قدموا له التهنئة بمناسبة الفوز الذي تحقق برباعية على نكانا الزامبي وتصدر الفريق لمجموعته، وأشادت جماهير الهلال حسب صحيفة قوون، بالمجهودات الكبيرة التي ظل يبذلها الكاردينال من أجل الارتقاء بالهلال من خلال توفير كل سبل الراحة والمعينات للفريق الأزرق.

وقد شكر الكاردينال الجماهير، مشيداً بوقفتها المشرفة مع الفريق حتى حقق الفوز الكبير وأعلن عن تقديمه لحافز دولاري غير مسبوق للاعبين تشجيعاً لهم بعد الأداء القوي والنتيجة الكبيرة والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية وثمن الكاردينال الأداء البطولي لنجوم الأزرق، كما أثنى على القيادة الفنية للفريق ممثلاً في الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي وتعهد رئيس النادي باستمرار الانتصارات في المرحلة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)