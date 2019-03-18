الإعدام شنقاً لشاب قتل لاعب كرة قدم ضبطه مع شقيقته

أصدرت محكمة الفتح غرب أم درمان، قراراً قضى بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة شاب تمت إدانته بقتل لاعب كرة قدم، وكانت المحكمة قد توصلت إلى أدانه المتهم بعد ثبوت البينات الأولية لارتكابه لجريمة القتل، ووجدت المحكمة أن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات.

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وحسب قضية الاتهام فإن المدان ضبط شقيقته والضحية داخل منزلهم في وضع مخل بالآداب العامة، وعندما شاهد الأخير المدان حاول الاختباء تحت السرير، بيد أن المدان سحبه وطعنه عدة طعنات، وحاول الضحية الهرب بيد انه سقط صريعا وفقاً لصحيفة المجهر، ومن ثم كانت إجراءات البلاغ والمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)