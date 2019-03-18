أسرة القتيل على يد أفراد من جنوب السودان تكشف تفاصيل الأحداث المأساوية

كشفت أسرة قتيل المغاربة أمس، تفاصيل الحادث وأوضح ابن خال القتيل الاعلامي عبدالكريم الكباشي بأن القتيل يدعي عادل السرعبدالقادر 22 سنة في يوم الحادث وبعد أذان المغرب حضر اليه صديقه وهو نظامي وطلب منه الذهاب للمطعم لتناول وجبة العشاء وبعدها خرج ولحق بصديقه بالمطعم .

وكانوا ثلاثة وطلبوا العشاء وكان مجموعة من المتهمين يجلسون في طاولة أخرى وبينما كان القتيل ورفاقه يتناولون طعامهم كان أحد المتهمين يحاول تنظيف انفه بصورة مزعجة مثيرة للإستياء فطلب منه القتيل أن يوقف الاستمرار في فعل تلك الحركة، إلا أنه رفض وقام أحد المتهمين بحمل كرسي محاولاً الإعتداء على القتيل وقاموا بإخراج سواطير كانوا يخفونها بين طيات ملابسهم .

وشرعوا في إحداث ضجة بالضرب على طاولات المطعم وعندما شاهد صاحب المطعم ما يحدث ووقتها كان التيار الكهربائي مقطوعاً سارع صوب المجموعة للسيطرة على الموقف، إلا أن المتهمين إعتدوا عليه بساطور مسببين له الأذى الجسيم وفي تلك الأثناء قام رفاق القتيل الأثنين بحمل المصاب الى الخارج لإسعافه تاركين القتيل على طاولته ولم يتدخل الحضور وفروا هاربين من الموقع .

وفي تلك الاثناء قام المتهمون بالإعتداء على القتيل وأفاد صديقه انهم عندما أخرجوا المصاب وحاولوا العودة للقتيل اكتشفوا ان القتيل مصاب وغارقاً في دمائه وكان مطعوناً بطعنة واحدة قرب القلب وفي تلك، الاثناء مرت دورية الشرطة قرب موقع الحادث وتم إيقافها وكان وقتها أحد الجناة ملقي على الأرض مخموراً وتم القبض عليه .

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وعن طريق الصدفة حضر شقيق القتيل وهو يمتطي أمجاد وعند توقفه للاستفسار عن اسباب التجمهر أكتشف ان المصاب شقيقه فقام بحمله على عربته وجرت محاولات لاسعافه الى مستشفى شرق النيل التي تبعد امتار من موقع الحادث وعند ايصاله المستشفى توفى متأثراً باصابته، وأحيلت الجثة للمشرحة وتم إتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية والقي القبض على (5) متهمين تباعاً بعد أن أرشد عليهم المتهم المقبوض أولاً .

ويشير عبدالكريم الى أن اصدقاء القتيل وبعض معارفه نصبوا تجمهراً وإتجهوا نحو مساكن الجنوبيين وهي عبارة عن مساكن عشوائية وقاوا بحرقها وإتلافها إنتقاماً .

وفي السياق وبحسب صحيفة الإنتباهة، نفذت شرطة محلية شرق النيل حملات أمس استهدفت الشريط النيلي لإزالة العشوائي ومحاربة أوكار الجريمة والقبض على المتفلتين، وقامت مجموعة من قيادات الشرطة بزيارة أسرة القتيل لأداء واجب العزاء وطالبت الأسرة بضبط النفس والتحدث الى اصدقاء القتيل ومعارفه لايقاف عمليات الانتقام والإمتناع عن حرق مساكن الجنوبيين باعتبار ان القانون قادر على توفير العدالة ورد الحقائق لاصحابها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)