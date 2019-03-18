بوغدانوف: روسيا سنعزز القدرات الدفاعية للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت روسيا إنها ستقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الوضع الحالي، وتعهدت بالعمل على تعزيز “القدرات الدفاعية” للبلاد وتدريب الكوادر العسكرية و المدنية المهنية.

وقال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف في تصريحات صحفية عقب لقائه النائب الأول، وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف بالخرطوم أمس؛ قال إن بلاده ستقف إلى جانب الشعب السوداني وقيادته ممثلة فى الرئيس البشير لتجاوز المرحلة الحالية، ولفت إلى ثقته في قدرة القيادات بالبلاد على تجاوز المصاعب الاقتصادية، وأضاف أن بلاده تمتلك إرادة قوية لتعزيز علاقتها مع السودان خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مشيراً إلى أنه ناقش مع النائب الأول العمل لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الخرطوم وموسكو.

وفي السياق، أحاط وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد المبعوث الروسي بمبادرة الرئيس البشير لتحقيق الانتقال السياسي في إطار الشرعية الدستورية. وبحسب تعميم للخارجية تلقته (السوداني)، فإن الدرديري أبلغ مبعوث موسكو باستقرار الأوضاع في مناطق النزاعات والتى لم تشهد تبادل إطلاق للنار لنحو عامين فضلا عن استقرار ولايات دارفور والترتيبات لخروج بعثة يوناميد بحلول يونيو 2020.

من جانبه، قال وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل، إن الدرديري سيزور موسكو أبريل المقبل لحضور الملتقى الروسي العربي، وسيجري مشاورات مع القيادات الروسية ووزارة الخارجية الروسية حول عدد من الملفات التي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

صحيفة السوداني