سقوط عدد من الجرحى في إطلاق نار كثيف وسط هولندا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الشرطة الهولندية، الإثنين، سقوط “عدة جرحى” في إطلاق نار داخل ترام بمدينة أوتريخت وسط البلاد.
وذكرت شرطة مدينة أوتريخت، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن عدة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار بالمدينة، دون تحديد عدد الجرحى.
وأوضحت أنه تم تطويق المنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث، مشيرة أنها تحقق في “دوافع إرهابية ممكنة” للحادث.
من جانبه، قال موقع “داتش نيوز” المحلي إن هناك أنباء عن مقتل شخص إثر الحادث الذي “استهدف مركز مواصلات مزدحم، قرب محطة القطارات الرئيسية بالمدينة”.
ولفت الموقع الإخباري إلى أن السلطات أغلقت محطة القطارات الرئيسية، كما علّقت جميع خدمات الترام بالمدينة.
فيما قالت الشرطة المحلية إنها لم توقف أي مشتبه به على صلة بالهجوم، لكنها تقوم بتقييم ما حدث، وفق المصدر ذاته.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، بيرنهارد ينز، في تصريحات إعلامية، إن المسلح فر من مكان الحادث على متن سيارة من نوع “رينو كليو” حمراء.
وفيما لم تؤكد الشرطة وقوع قتلى، قالت وسائل إعلام محلية وشهود عيان إنهم يشتبهون في سقوط قتيل بعد رؤيتهم صورًا لجثة مغطاة بملاءة بيضاء قرب الترام.
الاناضول
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