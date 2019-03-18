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انطلاق امتحانات مرحلة الأساس بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انطلقت، يوم الأحد، امتحانات مرحلة الأساس بولاية الخرطوم. وقام والي ولاية الخرطوم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، بقرع الجرس بمدرسة الشهيد عبدالسلام سليمان بمحلية جبل الأولياء، بمرافقة عدد من المسؤولين وذلك إيذاناً ببدء الامتحانات.

وحيا الوالي الأمهات والأسر الكريمة والمعلمين على مستوى ولاية الخرطوم وعلى مستوى السودان، مشيداً بوقفة الاتحادات المهنية والنقابات ودورها في إنجاح العملية التعليمية. كما حيا الوالي التلاميذ الممتحنين وهم يتدرجون في السلم التعليمي، مشيداً بدور القوات النظامية المختلفة وهي تؤمن سير عملية الامتحانات حتى نهايتها.

من جانبه، وصف د. محمد يوسف الدقير وزير التربية والتعليم بالولاية، العام الدراسي بأنه كان مستقراً، وحيا كل الذين وقفوا خلف هذا الاستقرار من معلمين والاتحاد المهني ونقابة المعلمين والمعتمدين وكل من أسهم في إنجاح العام الدراسي.

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الجدير بالذكر أن عدد التلاميذ الممتحنين لهذا العام بولاية الخرطوم بلغ 176 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 1060 مركزاً داخل الولاية وخارج البلاد.

الشروق

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