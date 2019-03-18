والي الجزيرة: قرارات رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لتعزيز أمن واستقرار البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال والي ولاية الجزيرة الفريق أول ركن علي محمد سالم، يوم الإثنين، إن قرارات رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ هدفت إلى إزالة الاحتقان السياسي وتعزيز أمن واستقرار البلاد وتماسكها من الإنقسام والتشظي.

وأشار الوالي لجهود حكومة الولاية الرامية لتخفيف أعباء المعيشة والاهتمام بمعاش الناس من خلال افتتاح جملة من مراكز البيع المخفض في حواضر المحليات.

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والتقى الفريق سالم بمكتبه أعضاء الغرفة التجارية بالولاية برئاسة جعفر زين العابدين رئيس الغرفة التجارية، وأعلن رئيس الغرفة دعمهم وسندهم لكل برامج حكومة الولاية لتخفيف أعباء المعيشة عبر المساهمة بافتتاح عدد من منافذ البيع المخفض.

ودعا إلى تعزيز الأمن بأسواق الولاية وإيقاف التعديات على أراضي السوق خاصة من قبل الفريشين، وأكد أن الاستقرار والأمن سيسهمان في ازدهار وإنعاش اقتصاد الولاية.

شبكة الشروق