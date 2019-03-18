شباب اتحاديون يتجهون لتجميد لعضويتهم في الحزب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأثنين” عن أن مجموعات شبابية داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل المشارك في الحكومة تتجه إلى تجميد عضويتها في الحزب.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إن عشرات الشباب وافقوا على مقترح دفع به أحد الشباب بتجميد العضوية بشكل جماعي بسبب استمرار الحزب في المشاركة، وممارسته التضليل لقواعد الحزب بالانسحاب وإصدار البيانات الغامضة.

وكانت مجموعة من الغاضبين داخل الحزب كونت تيارًا باسم شباب التغيير داخل الأصل والذي أعلن دعمه للحراك في الشارع السوداني.