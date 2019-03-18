شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم (الإثنين) عن وفاة ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻜﻨﻴﻨﺔ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻠﻲ ‏( ٩٥ ‏) عاماً ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ١٥ ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٩ﻡ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺭﺑﻮ ﺣﺎﺩ ﺇﺛﺮ ﻣﻘﺬﻭﻓﺔ ﻏﺎﺯ ﻣﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ ﻗﺬﻓﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺮﻱ.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي إلى أنها ظلت تتحرى ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، إلى أن توصلت إلى النتيجة اليوم. المادة السابقة أخبار التحقيق شنووو؟.. بقلم الفاتح جبرا المقالة القادمة (فقوس المساس بالمشاعر).. بقلم هنادي الصديق

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سيدة ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻟﻤﻘﺬﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ ببري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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