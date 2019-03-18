مدير دائرة التوجيه والخدمات بالجمارك يقرع جرس بداية الامتحانات

قرع السيد اللواء شرطة/ ازهري حسين الشريف مدير دائرة التوجيه والخدمات بالجمارك جرس بداية إمتحانات الأساس بمدرسة حراء القرآنية للأساس التابعة لهيئة الجمارك بمنطقة بري وكان برفقته السيد العقيد شرطة د. عبدالله علي محمد مدير إدارة الخدمات و العقيد شرطة تهاني عبدالرحيم مدير فرع التعليم بالجمارك بحضور السيد مدير المدرسة والمعلمين والعاملين بالجمارك. ويجلس لهذا العام بمركز حراء المختلط رقم (605) عدد (73) من البنين وعدد(73) من البنات لإمتحان مرحلة الاساس.

وكانت مدرسة حراء قد سجلت مراكز متفوقة في السنين السابقة حيث بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وتعد مدرسة حراء واحدة من المؤسسات التعليمية التي تشرف عليها وترعاها هيئة الجمارك ممثلة في دائرة التوجيه والخدمات.