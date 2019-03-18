قرع السيد اللواء شرطة/ ازهري حسين الشريف مدير دائرة التوجيه والخدمات بالجمارك جرس بداية إمتحانات الأساس بمدرسة حراء القرآنية للأساس التابعة لهيئة الجمارك بمنطقة بري وكان برفقته السيد العقيد شرطة د. عبدالله علي محمد مدير إدارة الخدمات و العقيد شرطة تهاني عبدالرحيم مدير فرع التعليم بالجمارك بحضور السيد مدير المدرسة والمعلمين والعاملين بالجمارك. ويجلس لهذا العام بمركز حراء المختلط رقم (605) عدد (73) من البنين وعدد(73) من البنات لإمتحان مرحلة الاساس.
وكانت مدرسة حراء قد سجلت مراكز متفوقة في السنين السابقة حيث بلغت نسبة النجاح فيها 100%.
وتعد مدرسة حراء واحدة من المؤسسات التعليمية التي تشرف عليها وترعاها هيئة الجمارك ممثلة في دائرة التوجيه والخدمات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير دائرة التوجيه والخدمات بالجمارك يقرع جرس بداية الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.