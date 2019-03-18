جامعات يلبون نداء القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير

خرج محتجون في أنحاء متفرقة بالعاصمة الخرطوم ، نهار اليوم الاثنين 18 مارس 2019م، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين – جسم نقابي غير رسمي وحلفائه من قوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ، في تحد جديد لاوأمر الطوارئ الصادرة من رئاسة الجمهورية بتسيير مواكب تحت مسمي مواكب شهداء الحركة الطلابية. وشهدت شوارع رئيسة وأحياء بالعاصمة، مواكب متفرقة قوامها الشباب تحديا عن صدور أوامر طوارئ تمنع التجمهر والتظاهرات والمواكب، وتهدد بعقوبات مغلظة بحق المخالفين تصل للسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامات بمبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه. وشهد كلية الرياض الجامعية في العاصمة الخرطوم، تظاهرة حاشدة قوامها شباب يطالبون برحيل النظام و”الحرية والسلام والعدالة”، فضلاً عن مواكب بأحياء الصحافة، جبرة، السلمة، القوز. كما انطلق موكب كلية المدائن الجامعية في العاصمة الخرطوم، بينما شهدت أحياء منطقة احياء متفرقة خروج العشرات فيها في تظاهرات.

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