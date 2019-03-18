الحكومة تُعلِّق على انتشار الكوليرا بشرق جبل مرة

نفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور، ظهور حالات اشتباه إصابة بمرض "الكوليرا" بمناطق شرق جبل مرة. وكان ناشطون تداولوا في مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين معلومات حول ظهور حالات مشتبه إصابتها بالكوليرا بمنطقة ليبا بمحلية شرق جبل مرة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إرسال فريق فني للتقصي حول مزاعم ظهور المرض. واكد تقرير فريق التقصي الذي ارسلته الوزارة لمناطق شرق جبل مرة استقرار الأوضاع الصحية بشرق جبل مرة، وأشار التقرير، إلى عدم وجود أي حالة مشتبه اصابتها بالمرض كما تم تداوله، وذكر التقرير أن فريق التقصي المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية قام بجولات ميدانية شملت المراكز الصحية بمناطق: "جبرة، كدنير، ليبا، وبلي السريف"، حيث لم يتم تسجيل أية حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا بكافة المراكز.

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