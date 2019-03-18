أنباء أولية عن إصابة 9 وفرار المشتبه به بإطلاق النار في أوتريخت الهولندية

أعلنت السلطة الهولندية، عن ورود معلومات تشير بإصابة 9 أشخاص وفرار المشتبه به بإطلاق النار في أوتريخت.
وأفادت تقارير بأن رجلا أطلق النار داخل ترام، بينما لم تؤكد الشرطة ذلك. وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع محاط بمركبات خدمات الطوارئ.
ولم تتضح بعد طبيعة الهجوم، أو دوافع منفذه.
ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، الجمعة الماضية.
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