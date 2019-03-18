الحكومة الهولندية تعقد اجتماع أزمة بعد حادث أوتريخت

عقدت الحكومة الهولندية، منذ قليل، اجتماع أزمة بعد حادث إطلاق نار داخل ترام بمدينة أوتريخت، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت السلطة الهولندية، عن ورود معلومات تشير بإصابة 9 أشخاص وفرار المشتبه به بإطلاق النار في أوتريخت.

وأفادت تقارير بأن رجلا أطلق النار داخل ترام، بينما لم تؤكد الشرطة ذلك. وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع محاط بمركبات خدمات الطوارئ.

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ولم تتضح بعد طبيعة الهجوم، أو دوافع منفذه.

ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، الجمعة الماضية.