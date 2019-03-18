تأهيل العاملين للعلاقات العامة في الجمارك في دورة فن المراسم والأتكيت والمجاملة

في اطار بناء القدرات وتأهيل منسوبيها اقامت دائرة التدريب الجمركي بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب الدبلوماسي دورة تدريبية بعنوان المراسم والاتيكيت والمجاملة وذلك بمباني وزارة الخارجية.

وذكر السيد العقيد شرطة احمد السيد مدير فرع التدريب العسكري لدى مخاطبته الدارسين ان هذه الدورة تاتي في اطار تنفيذ خطة دائرة التدريب للعام ٢٠١٩م وانها استهدفت عدد ٢١ دارس من هيئة الجمارك معظمهم من الادارات الفنية التي تعتبر واجهة للهيئة ودائما ما تستقبل الضيوف والشخصيات الممييزة او المهمة خاصة الضيوف من خارج البلاد.



تجدر الاشارة الى ان الذين يقفون وراء تدريب الدارسين اساتذة اكفاء وخبراء وسفراء عملوا في مجال السلك الدبلوماسي بالدولة.