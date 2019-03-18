بالصور انطلاق موكب كلية ابن سينا الجامعية في العاصمة الخرطوم

خروج العشرات من طلاب وطالبات كلية ابن سينا الجامعية في العاصمة الخرطوم في تظاهرنهار اليوم الإثنين مطالبة باسقاط البشير ونظامه .
ويأتي هذا الموكب استجابةً للدعوة التي وجهتها القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير للخروج في " مواكب شهداء الحركة الطلابية " اليوم الاثنين.
وأعلنت الشرطة عن إصابة مواطنين وعدد من رجال الشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق متفرقة بالخرطوم أمس.
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة في تعميم صحفي، إن جميع المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى، وكشف عن القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة إثارة الشغب وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت طائلة قانون الطوارئ.
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