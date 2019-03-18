وفاة عجوز بسبب الغاز المسيل للدموع

قالت لجنة أطباء السودان المركزية؛ غير حكومية؛ أن سيدة تسعينية توفت الجمعة الماضية بمضاعفات أزمة ربو حاد اثر عبوة غاز مسيل للدموع قذفت بمنزلها بحي (بري) بالخرطوم. Advertisements وكشفت تحريات اللجنة في بيان اليوم الاثنين؛ أن سبب الوفاة الغاز المسيل للدموع الذي أدى إلي إجهاد أنسجة عضلات التنفس. وأضافت اللجنة أنها رصدت الكثير من حالات المضاعفات لدى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي نتيجة لاستخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بإفراط في الأماكن المأهولة بالسكان.

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