قوي اعلان الحرية والتغيير بالابيض يعلن تسيير موكب يوم الخميس

اعلن قوى اعلان الحرية والتغيير بمدينة الابيض في شمال كردفان فى بيان امس عن موكب الابيض الخميس القادم للمطالبة بتنحي البشير واسقاط النظام . واوضح البيان ان الموكب سينطلق من موقعين بالمدينة احداها من مسجد الابيض العتيق والتوجه جنوبا والثانى سينطلق من مسجد كرشهلى،وناشد عضو فى لجان المقاومة بالمدينة جماهير مدينة الابيض بضرورة المشاركة.

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