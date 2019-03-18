ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات إندونيسيا إلى 77

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت منطقة جايابورا بإقليم بابوا شرقي إندونيسيا إلى 77 قتيلا و116 مصابا، حسبما نقلت وكالة شينخوا عن مسؤول محلي. وأضافت الوكالة نقلا عن متحدث باسم مكتب البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة، أن جهود البحث عن الضحايا مستمرة. وكانت السلطات قد أفادت السبت بمصرع وإصابة عشرات الأشخاص وتضرر عشرات المنازل جراء فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم بابوا.

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