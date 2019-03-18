نيوزيلندا تتهم مراهقا بترويج تسجيل مذبحة المسجدين

مثل مراهق في الـ18 من عمره اليوم الاثنين أمام القضاء في نيوزيلندا بتهمة ترويج تسجيل مذبحة المسجدين ووقائعها التي راح ضحيتها خمسون مصليا برصاص السفاح برينتون تارانت. وذكرت مصادر مطلعة، أن القاضي حجب اسم المتهم الذي روج مواده التي عنونها بصورة للمسجد تحت مسمى "تم تحقيق الهدف". وقال المدعون إن المراهق المتهم بالتحريض على العنف، معرّض لعقوبة السجن لمدة أقصاها 14 سنة لكل جريمة بين التهم المنسوبة إليه، وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل، بعد أن قرر القاضي حبسه على ذمة التحقيق.

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