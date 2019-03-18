ملحدون بالجامعات ..تفاصيل ما حدث (1)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مجموعة من الأسئلة طرحتها “ الصيحة“ على طلاب ملحدين أهمها؛ ما الذي قادهم إلى هذا الطريق؟ وهل هو نهج جديد وطريق عالمي؟ أم أنه هروب لكل من استعصت عليه تكاليف العبادات وحسن التأدب مع الله؟ وهل هو ظاهرة أم (موضة) نتجت عن حداثيات العصر؟ بعضهم أوضح أن الأفكار بدأت تتبلور عندهم عندما وصلوا مرحلة وعي معين وهم في المراحل الدراسية الجامعية، إضافة الى تراكمات معرفية حول أفكار السياسة والإلحاد. وقال الطالب هـ ، أول المتحدثين، والذى عبره تواصلنا مع مجموعة منهم أن الدعوة في طريقها للعلانية والتعامل معها كقضية حريات ومعتقدات، مضيفًا أنهم لا يحبون مفردة (ملحد) وإنما هم (لادينيون)، توصلوا لهذه القناعة بعد دراسة متعمقة في الأديان والفلسفات، إلا أنه لم ينكر أن بعضهم ولج إلى الفكرة من باب المسايرة للموضة الشبابية، التي تفك أسرهم من العادات البالية– حسب زعمهم– وتمتعهم بكامل الحريات. وأضاف“ التردي العام في المجتمع والمناهج الدينيه غير الجاذبة هي التي قادت إلى هذا النوع من التفكير.“

إلحاد فكري

الطالب (أ) اختلف مع زميله (هـ) في جزء من حديثه وقال إنه ألحد من خلال موقف فكري وليس مجاراة للموضة، وانه لا يستحي من مفردة ملحد ، وقال: ليس من حق المجتمع معاقبتنا فنحن شباب وصلنا لدرجة وعي أخرجتنا عن وصاية أي أحد، ولنا الحق في أن نؤمن أو نكفر وهو حق أصيل في فقرات القانون الدولي لحقوق الانسان.

البحث عن طريق العبادة

الطالبة(م (ملحدة ، ولكنها لا تنكر وجود الله وتبحث لها عن طريق جديد للعبادة وقالت: لا زلت أحتفظ بتطبيق القرآن الكريم في هاتفي وأطلع عليه من حين لآخر، ولطالما قلت لنفسي إن التدين خاصة الشديد يُفقد الناس البوصلة الأخلاقية ليحولهم من أناس عاديين إلى كائنات أحياناً خطيرة، ولعل من الحالات الواضحه التي تؤكد ذلك، هي الدواعش وما شابههم وهم في الحقيقه أناس عاديون تربوا في أسر عادية وقد تكون صوفية ، كل ما حدث لهم أنهم درسوا دينهم وصدقوه بشدة وعملوا على أن يعيشوا ما درسوه وبحرفية كاملة واتساق تام، لذلك انتهى بهم الحال إلى أن يصيروا هذه الوحوش، وقالت(س) أنا ملحدة وغير دينية هذا نتيجة لتعمقي ودراستي للأديان وأصولها، بس أحب أوضح شئ، لما أقول ملحدة يعني حتى الآن لم أجد أي دليل على وجود الله، وعندما أقول غير دينية يعني لا أتبع لأي دين “ومواقفي دي وصلت ليها بعد قراءات ودراسات ونقاشات“.

ترك الدين

تقول الملحدة(د) إنها تحب القراءة والاطلاع منذ صغرها، وبدأت بروايات الطيب صالح، ومن ثم انتقلت إلى كتب الفلسفة والأديان والتعمق فيها، خاصة وأنها من أسرة متدينة وسطية . وتقول إنها بدأت بحثها عن مفاهيم للجنة والنار والكون، وفي المرحلة الثانوية توصلت لقناعات بترك الدين كله، واختيار الإلحاد طوعاً، طبعاً الأسرة لا تعرف عني هذا الاتجاه، ومن المفترض أن يعرفوا لأرتاح، وما أريده فقط أن يحترموا رأيي وأفكاري طالما أعاملهم بالمثل، أما أصدقائي فأغلبهم يتفقون معي وتدور بيننا نقاشات من هذا النوع، وقد تعدينا مرحلة الخوف وكسر الحاجز، وبيننا متدينون “ نص نص“. وحول ما هو مرتبط بالدين في الحياة كالزواج وغيرها تقول محدثتنا: أنا لمن أفكر أتزوج حأتزوج عادي (عقد وقسيمة) وتفاصيل الزواج المعروفة، بس باخدها كفكرة عادات وتقاليد فقط.

أسباب سياسية اقتصادية

مجموعة طلابية أخرى كان رأيهم أن فكرة الإلحاد نتاج تكوين معرفي خصوصاً في المجتمعات الشرق أوسطية ، وأن الأغلبيه منهم اتخذوا هذا الطريق دون أساس معرفي وإنما لصدمات تعرضوا لها لسبب كان، أو ظلم مباشر وقع عليهم، وقال أحدهم إنه بحث في كل الأديان ووجد اليهودية عنصرية لا تتشرف بمن لهم أصول عربية أو إسلامية أو إفريقية، والمسيحية قائمة على ثالوث غير منطقي، والمسلمون يخرج من بينهم الدواعش وتجربتهم في الحكم فاشلة بكل الدول التي تحتكم للإسلام.

تباينت رؤى الطلاب حول وجود أفكار هدامة ومتطرفة وإلحادية داخل سوح الجامعات السودانية. وكشفت جولة واسعة لـ(الصيحة)) مع عدد من طلاب الجامعات، عن حقائق حول وجود تلك الأفكار،حيث يؤكد الطالب: محمد إبراهيم– من جامعة الخرطوم– أن الإلحاد في الجامعات أصبح منتشراً بصورة كبرى بين الطلاب، بعضهم يصرح به وبعضهم يكتمه، فمثلاً تجد بعض الطالبات محتشمات تظن أنها سلفيات ولكنهن في الحقيقة ملحدات لا يصلين ولا يصمن وينكرن وجود الله والعياذ بالله. فيما أكد محمد عبد المنعم– من جامعة النيلين– وجود الإلحاد في الجامعات، وقال إنه يعرف كثيراً من الطلاب الملحدين، وذكر أنه تحاور معهم وهم لا يؤمنون بأى دين ولا إله . وأعرب الطالب محمد صابر –من جامعة الخرطوم– عن أن الإلحاد عند الطلاب حالة نفسية عابرة وسببها الحالة الاقتصادية والسياسية المتردية.

عبادة الشيطان

أما الطالب (علم الدين) فيرى أن بفكر الملحدين مفارقات وقال بينهم من هو الذكي وآخر غير ذلك، والذي يتبع دون فهم، ومعظم هؤلاء يتبعون دون فهم ولحاجه في أنفسهم، أو ترجمة لكبت نفسي معين، ويضعون الإلحاد غطاءً يعبدون به الشيطان، ويحاولون إخفاء (وجود الشيطان، عن طريق نكران كل ما هو روحي، أو له علاقة بالروحانيات، وكل ملحد يدرك وجود الله، سواء أكان ذكياً أو غير ذلك، وهي أكبر من مجرد موضة، وأي بلد في العالم به ملحدون، والجديد أن هؤلاء الملحدين وفي كل العالم تربطهم شبكات التواصل والانفتاح العالمي، وهذا ما ينبغي النظر إليه بعين الاعتبار.

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مذاهب هدامة

عدد مقدر من الطلاب الذين تحدثوا لـ(الصيحة) أكدوا عدم صلتهم بالإلحاد ونفى طه آدم، من جامعة النيلين، ما يتردد حول هذا الموضوع، وقال: لا أظن أن هنالك إلحاداً في الجامعات وأن هنالك طلاباً ملحدون. ويرى شيخ منذر موسى، ليس طالباً ولكنه صاحب ركن نقاش اسمه نفحات إيمانية بسنتر جامعة الخرطوم وله علاقة لصيقة بالطلاب، التقيته فقال: لا أظن أن الإلحاد منتشر بصورة مزعجة ولكن هنالك بعض المذاهب الهدامة داخل الجامعات وأن العلمانية أكبر مهدد لثوابت الدين فقد وصل بهم الأمر أن دعا أحدهم في السنتر إلى السماح بزواج المثليين، فإذا وصل الأمربالعلمانيين هذا الحد من الجرأة فلا أستبعد أن يفتح الباب أمام الملحدين لكي ينتشروا خصوصاً أن هنالك بعداً عن الله وضعفاً بالدعوة، ولا بد من العودة إلى الله.

إلحاد إسفيري

المجموعة الشبابية الملحدة والتي جلسنا إليهم، جمعتهم الفكرة والتواصل عبر وسائط التقنية الحديثة، هذا ما أقر به عدد منهم أنهم التقوا بأفكارهم في الفيس والواتس، مما يشير إلى إسهام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الأفكار، وحدثونا عن قروب مثير للجدل، فيه عدد لا يحصى من الملحدين وهو من أخطر وأشهر القروبات السودانية إلا أنه تم إغلاقه نهائياً.

من السر للعلن

ومن أشهر قضايا الإلحاد التى هزت المجتمع قضية محمد صالح الدسوقي الشاب العشريني الشهير بـ(البارون) الذي سبب صدمة كبيرة وسط علماء الدين والمجتمع، وذلك بتقدمه بعريضة لمحكمة يطالب فيها بتغيير ديانته من مسلم إلى لا ديني، مما أدخل الحكومة في حرج بالغ، وكمخرج للمشكلة قاموا بفتح بلاغ في مواجهته بتهمة الردة، وتحولت مطالبته لقضية رأي عام بإعلان منظمات حقوقية وشبابية تضامنها ودعمها للشاب الذي أخرج الدعوة إلى الإلحاد بجرأة من السر إلى العلن، فشطبت النيابة البلاغ في مواجهته، وقالت إنه مريض نفسياً وتم إدارجه في برنامج الإرشاد الطبي وبتلك النهاية تعاملت الحكومة مع الأزمة .

وفي العام (2014) طفت قضية مريم يحيى إلى السطح والتي هى الأخرى تم الزج بها في السجن بتهمة تغيير ديانتها، وكان من المفترض أن ينفذ فيها حكم الإعدام بعد أن تضع مولودها، وظلت حبيسة السجن لأشهر، إلا أن ضغوطات دولية على الحكومه نجحت في إطلاق سراحها ومغادرتها البلاد وتأمين لجوء سياسي لها .

فى الحلقة القادمة

قانوني :ظاهرة الإلحاد سببها التسلط السياسي والفساد المالي

خبير جرائم معلوماتية:الوضع مخيف معلوماتياً وليس دينياً

أستاذ أديان:الخطاب الديني ضعيف ولايزال فى محطة الحكاوي والغزوات

اختصاصية اجتماعية:النفس الذكية الشفافة التى لا ترى هى التى تلحد

ولهيئة علماء السودان رأي آخر حول القضية..طالعوا ذلك فى الأسبوع القادم