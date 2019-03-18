السفارة السعودية بالخرطوم تعلن فك قيود العمرة للرجال دون الأربعين عاماً

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم عن فك القيود عن عمرة الرجال دون سن الأربعين عاماً والسماح لمجموعة (عصبة) النساء لأداء العمرة دون قيود المحارم تحت إشراف الإدارة العامة للحج والعمرة.
وأشاد وزير الدولة، الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه أبوبكر عثمان لدى لقائه بالسفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر بمجهودات ومساعي حكومة الحرمين الشريفين لراحة ضيوف الرحمن وبالتطوير التقني الكبير في مجال المشاعر بالمملكة، ولفت إلى أنه قبل عشر سنوات كانت العمرة غير مسموح بها للرجال لمن هم دون سن الأربعين عاماً.
ومن جانبه أكد السفير السعودي أن ما تم يجيء في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة والسودان وتذليل كل ما يعيق راحة الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم في سهولة ويسر.
الخرطوم : عبيـــر جعفر
صحيفة السوداني
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