تفاصيل جديد في قضية سوداكال…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وافق قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مصعب عبد الله على طلب دفاع المتهم سوداكال بالأحيال على مستثمر سعودي بدولة الإمارات العربية المتحدة والاستيلاء منه على (50) مليون يورو، وافق بتصوير مستندات قدمها الاتهام في مواجهة المتهم كانت قد جلبت من المملكة العربية السعودية.

وفي ذات السياق، تقدم الدفاع بطلب شفاهه للقاضي بحظر النشر في القضية معللاً بتضرر المتهم من النشر، إلا أن القاضي طلب من الدفاع تقديم أسباب موضوعية مكتوبة لحظر النشر. المادة السابقة العثور على رجل مقتولا داخل منزله بامدرمان… المقالة القادمة شاهد بالفيديو : النجمة لوشي ترقص على اغنية انا كوشية…

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